«Дарить сладкое там, где несладко»: кондитеры Челнов присоединились к акции «Вкус Родины»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Больше тысячи десертов всего за три дня – и им удалось. В Москву съехались кондитеры со всей страны, чтобы испечь пирожные в цветах российского триколора. Эти сладости отправили военнослужащим на передовую и в госпитали. А по возвращении домой каждый мастер приготовил такие же угощения для семей участников СВО в своем городе.

К всероссийской благотворительной акции «Вкус Родины» присоединились и Набережные Челны. В Центральном районе сладкие подарки получили семьи военнослужащих, у которых есть первоклассники. Всего таких семей – 48.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Одной из них стала семья Альбины, вдовы бойца СВО. Мужчина ушел на фронт добровольцем и погиб при выполнении боевых задач. Сегодня Альбина воспитывает четверых детей.

«Лейла была очень рада. Мы очень готовились к этому: прибирались, убирались, на стол накрывали, ждали. Дочка каждые 15–20 минут спрашивала: “Когда, когда придут?”» – делится Альбина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ожидание не было напрасным. В дом семьи пришли шеф-кондитер Любовь Дианова и глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин.

«Наши кондитерские фабрики изготавливают вкусные тортики в виде российского триколора и вручают семьям военнослужащих. Мы тоже присоединились к этой акции», – отметил Хабибуллин.

Лейла, первоклассница, получила не только угощение, но и набор школьника. «Понравился мне подарок, и гостей я тоже ждала», – сказала девочка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сестра Анжелика добавила: «Это было неожиданно, приятно. Были вкусные пирожные. Спасибо большое кондитеру и вам». А Каролина, внучка бойца, вспоминает: «Мы гуляли, бабушка позвонила: “Бегите домой”. Пришли – пирожные очень вкусные, очень понравилось».

Шеф-кондитер Любовь Дианова рассказала, что в Челнах вместе с командой приготовила около 150 десертов.

«В Москве мы три дня пекли, готовили крем, делали грушевую прослойку. Спали по часу-два, чтобы успеть к сроку. Рефрижератор с пирожными отправился в Луганск. Получили много положительных эмоций, именно это дает силы еще работать, устраивать такие же акции», – рассказала она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вкус Родины почувствовали и бойцы на передовой, и те, кто проходит лечение в госпиталях. А кондитеры и волонтеры признаются: в их деле главный девиз – «Дарить сладкое там, где несладко».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой