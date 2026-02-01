«Дар свободы – тяжелый и сложный дар»: батюшка объяснил, кто такой «раб Божий»

Почему один из постулатов православия гласит, что человек – свободен, а верующих называют рабами Божьими? Может ли человек сам определить, что является грехом, а что – нет? Для чего мы молимся? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о празднике Крещения Господня. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, почему человека в Церкви называют «раб Божий».

– Почему в православии говорится о свободе, а верующих называют рабами?

– Часто современные люди смущаются от того, что в православии есть такое выражение, как «раб Божий». У них это вызывает много вопросов, потому что подлинного значения этого выражения они не понимают.

Находятся те, кто гордо говорит: «Мой Бог меня рабом не называл», но если бы они хотя бы немного поинтересовались православной верой, они бы узнали, что Бог наш нас не только не называет рабами, он нас еще и любит.

Термин «раб Божий» неоднократно встречается в Ветхом и Новом Завете. В Ветхом Завете это был титул, которым называли себя иудейские цари. В современном мире традиция сохранилась: полный титул Папы Римского – раб рабов Божиих.

Когда мы говорим про Новый Завет, мы видим, что апостолы тоже называют себя рабами Божиими, рабами Христа. В Священном Писании есть интересная мысль, которая говорит о том, что есть только два состояния бытия – либо быть рабом греха, либо быть рабом Христа. Иного – среднего состояния – нет. Эта мысль неоднократно повторяется в Новом Завете и напоминает о том, что мы освободились от рабства греха благодаря Спасителю.

– Можно ли обращаться к другому человеку «раб Божий»?

– Что интересно, это самонаименование, то есть православные сами про себя говорят, что они – рабы Божии. Но вместе с тем Господь говорит: «Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями». И также Христос говорит: «Вы – свет мира, вы – соль земли». Апостол повторяет эту идею и говорит: «Вы – избранный народ, вы – царственное священство, вы – род святой». Это говорит о том, что быть рабом Божиим – это высокое служение каждого христианина и каждый христианин – образ Божий. Это очень важно.

Получается интереснейшая ситуация: как только мы углубимся в знания, мы понимаем, что «раб Божий» – это высокое звание, которое показывает нашу принадлежность ко Христу.

Напомню, нужно понимать, что это самонаименование, и к другому человеку со словами: «Раб Божий Василий, дай мне кадило», – мы не обращаемся.

– В чем свобода православного человека?

– Православие дает человеку понимание свободы, подлинной свободы во Христе. Христос приносит в мир свободу от рабства греху. Наша свобода заключается в том, что мы можем выбирать, быть на стороне добра или зла. Не случайно великий русский классик говорил, что свобода – самый сложный, самый тяжелый дар, который Господь дал человеку, и от него человек с удовольствием бы отказался, если бы мог. Тем не менее Бог дал нам свободу, и мы вольны этой свободой распоряжаться. Бог не насилует нашу с вами жизнь, он предлагает нам ситуации выбора.

Парадокс христианской свободы в том, что мы становимся подлинно свободными, только когда себя в чем-то ограничиваем. Допустим, человек хочет жить без каких-либо ограничений, а потом оказывается, что у него то вредная привычка, то зависимость, то проблемы и страсти. Разве это свобода? Человек, живущий христианской жизнью, себя ограничивает, но, оказывается, он – свободен.

«Парадокс христианской свободы в том, что мы становимся подлинно свободными, только когда себя в чем-то ограничиваем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как правило, человек оказывается рабом своих собственных страстей»

– Может ли человек сам для себя определять, что грех, а что – нет?

– Пример наших прародителей Адама и Евы показывает, что человек сам выбирает, проявить послушание к Богу или не проявить, и сам несет ответственность за свой выбор. Часто человек говорит, что хотел бы сам себя поставить во главу угла, определить для себя собственную меру измерения греха. Однако, как правило, в таких случаях он оказывается рабом своих собственных страстей. Тогда возникает вопрос, что для него является критерием.

Вспомним мысль о том, что если Бога нет, то все дозволено. Получается, что для кого-то свободой будет не поститься, а для кого-то – убивать людей. История XX века это прекрасно показывает на примере тиранов, диктаторов, на опыте Великой Отечественной войны, когда противоборствующая сторона поставила себе критерий о том, что можно делать опыты над людьми. Они отказались от религиозной идеи и сами для себя решили, что им это можно. Люди без зазрения совести это делали. Поэтому очень сложно, когда человек ставит сам для себя критерии свободы. Чаще всего, находясь в свободном плавании, они не имеет никаких нравственных ориентиров.

– Нужны ли Богу наши молитвы?

– Наши молитвы, как и наша церковная жизнь, нужны в первую очередь нам самим. Это то средство общения с Богом, которое нам дает Церковь. Конечно же, Богу не нужны наши жертвы и наши молитвы, но таким образом происходит наше общение с Богом. В книге «Апокалипсис» описано, что когда мы войдем в Царствие Небесное, там будет происходить наше прямое богообщение. Там не будет храма, среди Небесного Иерусалима будет сам Бог находиться со своими людьми.

При этом религия здесь и сейчас нужна как тот инструмент, который помогает нам с вами иметь связь с Богом. Не случайно один из переводов слова «религия» – «связь».

Хочется пожелать, чтобы мы не были рабами греха. Дар свободы – тяжелый дар, сложный, но нам с вами важно понимать, что есть только два состояния бытия – быть рабом греха, своих собственных страстей либо принять иго Христово. Мы прекрасно помним из Священного Писания: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

