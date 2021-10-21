В Татарстане возбудили 38 уголовных дел за подделку QR-кодов

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ выявили 41 факт изготовления и продажи липовых сертификатов о вакцинации, справок и QR-кодов. Возбуждено 38 уголовных дел.

В отношении бизнесменов и юрлиц составлено более двух тысяч административных дел за невыполнение правил поведения при ЧС. Кроме того, выявлено 11 нарушений, связанных с тем, что не организована проверка QR-кодов.

Так, в Балтасинском районе администратор ресторана не проверила наличие кода у посетителей. На нее составили протокол. Еще один случай был в Буинске, где на входе в один из городских ТЦ не была организована проверка QR-кодов. По данному факту также завели административное дело за невыполнение правил поведения при ЧС.