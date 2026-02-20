Дания Загидуллина о 6-томнике Фатиха Амирхана: Наконец эта мечта осуществилась

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках международной конференции, посвященной 140-летию Фатиха Амирхана, было представлено новое 6-томное академическое собрание сочинений, полностью включающее творческое наследие писателя. Доктор филологических наук, профессор КФУ Дания Загидуллина назвала это издание историческим событием для татарской науки и воплощением национальной мечты.

Исследовательница отметила, что идея выпуска полного собрания сочинений Фатиха Амирхана звучала среди общественности еще с 1990-х годов. То, что вышедшие до этого собрания сочинений были сильно сжаты и не включали многие материалы, тревожило и текстологов, и родственников писателя.

«Начиная с 90-х годов татарская общественность, работники гуманитарной сферы высказывали одно мнение: необходимо сделать полное издание Фатиха Амирхана, вернуть его. Эту идею выдвинули как некую мечту родственники Фатиха Амирхана – Равиль и Ильдус Амирхановы. Наконец эта мечта сегодня осуществилась», – сказала Дания Загидуллина.

По ее словам, реализация крупных проектов по академическому изданию Гаяза Исхаки, Габдуллы Тукая и Галимджана Ибрагимова вынудила ученых на некоторое время отложить эту работу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дания Загидуллина дала высокую оценку качеству нового издания. По ее мнению, этот шеститомный труд отвечает всем требованиям современной текстологической науки и является лучшим ее образцом.

«Шеститомное издание Фатиха Амирхана, которое мы сегодня представляем, – самое совершенное в современной текстологической науке. Его подзаголовки, комментарии, контекстуальные данные сделаны настолько нежно и детально, что позволяют назвать издание лучшим на сегодняшний день», – заявила профессор.

Первые три тома нового собрания сочинений посвящены литературному наследию писателя (прозе и драматургии), остальные три тома включают его публицистику и личные записи. Ученый особенно подробно рассказала о новых открытиях, представленных в 4-м и 5-м томах.

«В 4-м томе мы совершенно уходим от представления о Фатихе Амирхане, существовавшего прежде. Мы видим Фатиха Амирхана не только как общественного деятеля, но и как высшего интеллектуала и политика. К сожалению, около 70% статей, вошедших в 4-й том, до сих пор не считались написанными Амирханом. Теперь наши текстологи авторизовали эти статьи по письмам Фатиха Амирхана <...>. Также в этих томах содержится много сведений, показывающих его мышление, его видение будущего татарского мира», – пояснила Загидуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ученый подчеркнула, что Амирхан – новатор, выводящий татарскую литературу на мировой уровень, объединяющий разные культуры. В 6-м томе представлено около 120 писем Фатиха Амирхана.

«Ему очень повезло – ни детей, ни внуков, а сохранилось более 200 его писем, из которых 120 вошли в это издание. В этих письмах мы видим, насколько большим чувством юмора обладал Фатих Амирхан, он улыбался при любых жизненных трудностях», – заключила она.

Дания Загидуллина также выразила надежду, что этот шеститомник станет основой для новых кандидатских и докторских диссертаций в будущем.

Камиля Билалова