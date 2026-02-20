В Академии наук РТ представили 6-томное академическое собрание сочинений Фатиха Амирхана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Академии наук Республики Татарстан проходит международная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося татарского писателя, публициста и общественного деятеля Фатиха Амирхана. В рамках мероприятия широкой общественности было представлено новое академическое собрание сочинений в шести томах, полностью охватывающее творческое наследие писателя.

Вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов, говоря о значении конференции, оценил место личности Фатиха Амирхана в татарской культуре. По его мнению, на фоне «звезды» Габдуллы Тукая творчество Амирхана долгие годы оставалось в тени и было недооценено.

По словам Тимерханова, нынешнее собрание сочинений – итог столетнего труда ученых и общественных деятелей по изучению литературного наследия.

«Главная ценность этого шеститомного издания – во включении многих произведений и работ, не включенных в ранее изданные собрания», – подчеркнул он.

О научной ценности нового собрания сочинений подробно рассказала заведующая текстологическим отделением Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова АН РТ Эльмира Галимзянова. Исследовательница отметила, что текстологи собирали тексты писателя из тогдашней прессы, архивов и музеев. В первые три тома издания включены все литературные произведения Амирхана, созданные в 1907–1926 годах.

Рассказы «Татар кызы», «Хәят» и «Шәфигулла агай», пьесы «Тигезсезләр» и «Фәтхулла хәзрәт» опубликованы по рукописи. Хотя первая часть рассказа «Хәят» была опубликована, она опубликована в академическом издании вместе со второй, найденной в 2000-х годах, по рукописному варианту. Рассказ «Шәфигулла агай» и пьеса «Фәтхулла хәзрәт» сохранились лишь в рукописных вариантах. Рассказ «Шәфигулла агай», не вошедший в многотомники советского периода, впервые опубликован в академическом издании. Еще несколько произведений, которых не было в предыдущих собраниях, публикуются в этом издании впервые, пояснила литературовед.

В 4-м и 5-м томах данного издания собрано более 300 публицистических статей Амирхана, свыше 80 из которых впервые представлены современному читателю. Шестой том содержит личные дневники писателя. Эльмира Галимзянова отметила, что эти материалы даны «с соблюдением авторской воли и без каких-либо сокращений» и что они позволяют расценить писателя как «человека, относящегося к советской политике критически».

Академическое издание выпускает Татарское книжное издательство. Заведующий редакцией художественной литературы Таткнигоиздата Галимзян Гильманов назвал это собрание «настоящим достижением» сегодняшнего дня. Он заметил, что, в отличие от предыдущих изданий Амирхана, текстов не коснулась чуждая рука, публикуемые варианты максимально приближены к оригиналу.

По мнению Гильманова, новизна издания заключается в том, что в нем приведены рецензии на произведения и комментарии ученых. Это помогает читателю глубже понять литературные тексты.

Кроме того, он констатировал, что язык писателя недостаточно изучен и нуждается в специальном исследовании. «В [пьесе] „Фәтхулла хәзрәт“ один язык, а в вышедшем через два года [рассказе] „Хәят“ – совсем другой. За два года его язык кардинально меняется. Поэтому эволюция формирования языка Фатиха Амирхана должна быть прояснена, это принципиальная работа», – заключил представитель издательства.

