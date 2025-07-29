Данис Зарипов: «В последних двух плей-офф результат у «Ак Барса» провальный»

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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, экс-нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов оценил результаты казанской команды в последних сезонах КХЛ.

«Сейчас да, сложилось впечатление, что в «Ак Барсе» уверены в тех ребятах, которые уже есть в составе. С одной стороны, это хорошо для развития молодежи. Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там», – сказал Данис Зарипов в интервью «Татар-Информу».

В плей-офф Кубка Гагарина 2024 года «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова вылетел в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4).

В плей-офф 2025 года вместе с Анваром Гатиятулиным казанский клуб дошел до второго раунда, где в шести матчах уступил московскому «Динамо» (2-4).