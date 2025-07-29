Данис Зарипов: «Вопросы есть, но, может, у «Ак Барса» свои планы, о которых мы не знаем»

Бывший капитан «Ак Барса», пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов в интервью «ТИ-Спорту» оценил трансферную кампанию «Ак Барса», последние новости с рынка КХЛ и рассказал о своей работе в Штабе общественной поддержки Рустама Минниханова.





Данис Зарипов: «Казань и Татарстан достойны продолжать организовывать международные мероприятия»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный»

– Татарстан и спонсоры создают шикарные финансовые условия для клубов Казани. При этом, что касается «Ак Барса», то некоторые болельщики уже волнуются, что у клуба чуть ли не самый слабый состав за последние годы. Как оцениваете вы?

– В этой ситуации многие разные факторы могут играть роль. Сейчас да, сложилось впечатление, что в «Ак Барсе» уверены в тех ребятах, которые уже есть в составе. С одной стороны, это хорошо для развития молодежи. Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там.

– Как известно, в КХЛ есть потолок зарплат в 900 млн на сезон. У «Ак Барса», как и у остальных топов лиги, он практически забит. Но почему при равных условиях те же «Авангард», «Автомобилист», московское «Динамо», магнитогорский «Металлург» умудряются собирать столь сильные составы с новыми лицами для лиги?

– У хоккеистов есть такая поговорка: «Цыплят по весне считают». Заранее оценивать состав я не рискну. Но если уж говорить о селекционной работе – да, вопросы определенные есть к «Ак Барсу». Но, может, у руководства «Ак Барса» какие-то свои планы, о которых мы не знаем. Остается только догадываться.

– В целом это межсезонье в КХЛ очень интересное. Например, «смерть» «Витязя». Для лиги с точки зрения репутации это не очень хорошо, когда ее покидает клуб с большой историей, как считаете?

– Для нашего хоккея это, конечно же, потеря. Клуб хоть и не добирался до высот, но всегда старался, отрезками показывал хорошую игру. Главное – для многих команд «Витязь» был достойным соперником, который заставлял понервничать и много сил потратить. Но ключевая потеря – немалое количество молодых ребят раскрылись в «Витязе» и ушли на повышение. Вот сейчас ЦСКА Дмитрия Бучельникова забрал, например.

«Ротенберг очень амбициозный, любит хоккей, погружен в него. Он изучал всё до косточек и не просто так стал главным тренером. Но, как мы видим, не вышло» Фото: © ska.ru

«Роман Ротенберг даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера»

– У «Салавата Юлаева» тоже возникли проблемы с финансами, из-за чего многие легионеры покинули клуб. Что происходит?

– Я ни с кем не разговаривал по этому поводу. Не знаю, что там происходит. Но уже не первый год такая информация появляется. «Салават» – топовый клуб, один из лидеров КХЛ. Уверен, что они найдут выход из этой ситуации. Республика Башкортостан – большая, ее глава любит хоккей. Они даже с помощью молодежи могут собрать неплохой состав и конкурировать с лидерами.

– «Куньлунь» вообще переезжает в Санкт-Петербург и выселяет СКА с их современной арены.

– Там, скажем так, очень интересная ситуация. В СКА большие глобальные перемены. Информация есть лишь у руководства команды и региона.

– Романа Ротенберга сняли с должности в СКА. Согласны, что по большей части свою работу он провалил? Вылеты в первом-втором раунде два сезона подряд…

– Знаю лично Романа Борисовича. Он очень амбициозный, любит хоккей, погружен в него. Он изучал всё до косточек и не просто так стал главным тренером. Но, как мы видим, не вышло. Он даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера. Мы не можем обсуждать его решения. Однако результат был очевиден – руководство СКА не могло давать ему еще один шанс, потому что при нем клуб становился середняком.

«Я уверен, что Боб Хартли даст хороший результат, возраст – не помеха… С ним проблем у «Локомотива» не будет» Фото: © academy.hawk.ru

«Система Боба Хартли похожа на систему Никитина в «Локомотиве»

– Игорь Ларионов соответствует задачам СКА?

– Игорь Николаевич вернулся в Россию не так давно, проработал несколько сезонов в «Торпедо». Он привнес в КХЛ современную концепцию игры. Еще в игровой карьере он выделялся нестандартными действиями, что и внедрил в нашу лигу. Ряд клубов переняли концепцию его тренировок, когда «Торпедо» в первом сезоне под руководством Ларионова показало очень интересную игру. Многие клубы перешли после этого на зрелищный открытый хоккей. Но как ни крути, побеждают и берут кубки в основном так называемые системные команды.

Исключение, по сути, лишь одно. Можно вспомнить победу «Металлурга» в 2024 году. У Разина была похожая система, как у Ларионова. Такой же открытый хоккей, очень результативный и зрелищный. В финале с системной командой выстрелили, не постеснялись, где-то перебегали, перехитрили, забросили невозможные шайбы. Но уже в 2025-м, в последнем плей-офф, «Локомотив» доказал, что от системы никуда не уйдешь.

– Не удивило вас, что после пика с «Локомотивом» Игорь Никитин вернулся в ЦСКА?

– Это многих удивило. Опять же, мы не знаем, что там произошло. Я уверен, он преследовал какую-то цель. Не думаю, что финансы были его основным мотивом.

– На место Никитина в «Локомотив» пришел Боб Хартли. Принесет трофей Ярославлю, или дважды в одну реку не входят?

– По поводу Боба Хартли я уверен, что он войдет в эту реку и проявит себя достойно. В первый сезон не стоит грезить о чемпионстве. Но у него сохранился чемпионский костяк, а его система похожа на ту, которую выстраивал Никитин. Я уверен, что он даст хороший результат, возраст – не помеха. Знаю его как специалиста, очень много слышал, какую работу он проводит. С ним проблем у «Локомотива» не будет.

– Рискнете предположить, кто будет главным фаворитом на «Востоке» и «Западе»?

– На «Западе» – «Локомотив», ЦСКА и московское «Динамо». На «Востоке» – конечно же, «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист», «Авангард». Не исключаем и «Трактор».

«В Татарстане прошли в 2024 году Игры БРИКС. Но по международным соревнованиям скучает вся страна, не только Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Международные соревнования? Не только Татарстан скучает – вся страна»

– В Татарстане одним из самых стабильных клубов является волейбольный «Зенит-Казань». Как считаете, благодаря чему из года в год команда берет трофеи, ведь уровень Суперлиги далеко не низкий?

– Я приведу пример из своей карьеры. Когда я только пришел в «Металлург», нас никто не считал фаворитом, и даже по сезону мы где-то колебались. Но в итоге со временем слаженность коллектива, рвение к победе, доверие и грамотное управление команды тренерским штабом привело к Кубку Гагарина. Как я вижу, в «Зените» происходит то же самое. Отлаженный коллектив, грамотная система управления клубом и стабильная поддержка спонсоров дают свои плоды.

– Если про «Ак Барс» говорят, что он на пути в середняки, то «Рубин» уже прочно застрял в этом амплуа. Как считаете, есть шансы у футбольной команды подняться выше седьмого места?

– Насколько я знаю, команда сохранила свой костяк уже на протяжении трех сезонов. Те ребята, которые приходили молодыми или были взяты под определенные задачи, в течение этих лет вместе с тренерским штабом ощутимо выросли. За эти сезоны все это слилось в один коллектив, в единое понимание определенных задач. И сейчас, насколько я знаю, там было точечное усиление, переподписали контракт с Даку. Я уверен, что это принесет определенные плоды и хороший результат.

– Татарстан уже скучает по международным соревнованиям?

– Во-первых, в Татарстане прошли в 2024 году Игры БРИКС. Но в целом скучает вся страна, не только Татарстан. И самое страшное в этом, что никто не знает, на каком уровне сейчас наши сборные в любых видах спорта. Нам предстоит большая задача, большая работа над восстановлением нашего уровня. Дай Бог, чтобы в скором будущем эта ситуация кардинально поменялась. И для нас открылись вновь все ворота, не только в мировой спорт, но и к воротам соперника.

«Наша задача – поддерживать нашего Рустама Нургалиевича во всех вопросах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В числе членов Штаба общественной поддержки Рустама Минниханова собраны люди, которые приносят пользу Татарстану»

– Вы вошли в Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Расскажите о Штабе и в чем заключается ваша деятельность в нем.

– В числе членов Штаба собрана команда людей, которые приносили и приносят пользу и прославляют Татарстан. Каждый в своем направлении. Наша задача – поддерживать нашего Рустама Нургалиевича во всех вопросах. И развивать нашу республику в том высоком статусе, на котором она находится. Мы участвуем в различных мероприятиях, общаемся с жителями районов Татарстана. По моей линии – это, конечно, массовый и детский спорт, вопросы инфраструктуры. В том числе, конечно, развитие хоккея.

– Как оцениваете развитие спорта в Татарстане в целом?

– За этот период проведено немало мероприятий. В том числе и международных. Считаю, это в первую очередь заслуга нашего Раиса – Рустама Нургалиевича Минниханова. Работу провели большую. Вся команда, отвечающая за спорт, много трудилась. Качество мероприятий, как оценивали участники и руководители, было высоким. Можно смело оценивать, что Казань и Татарстан достойны продолжать организовывать такие мероприятия.

– Как, например, Суперкубок России по футболу, который провели в столице республики?

– Да. А перед этим открыли новый манеж для детей в «Рубине». Это тоже немаловажно для развития спорта в Татарстане. Он движется в правильном направлении.