Данис Зарипов в Лаишево: Жизнь поменялась кардинально, но развитие хоккея — приоритет

Сегодня в Лаишевский район Татарстана с рабочим визитом приехал депутат Государственного Совета РТ Данис Зарипов. Легендарный хоккеист встретился с главой муниципалитета Ильдусом Зариповым и оценил спортивный потенциал района, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«Приехал — в первую очередь познакомиться с Ильдусом Фатиховичем лично. Обсудить развитие спорта, в частности, хоккея в Лаишевском районе, а также рассмотреть возможность содействия с моей стороны развитию хоккея», — отметил Данис Зарипов.

Хоккеист также поделился впечатлениями от Лаишевского района.

«Мне понравился Ледовый дворец, он в очень хорошем состоянии. Уже на протяжении четырех лет работает, и руководители объекта — большие молодцы, что пристально следят за инфраструктурой, которая там располагается. Нравится профессиональный подход тренеров. Понравился музей Лаишевского края. У района большая, богатая история. Важно приводить и младшее поколение, чтобы они знали историю не только Татарстана, но и районов», — заметил он.

Зарипов также охарактеризовал свою новую жизнь после завершения карьеры в большом спорте и перехода в политику.

«Жизнь изменилась кардинально, она пошла в направлении политики. Со входом в политическую жизнь буду сохранять связь с хоккеем и поддерживать его», — заверил он.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов выразил благодарность за визит и подчеркнул важность развития спортивного потенциала муниципалитета.

«Мы гордимся тем, что такие выдающиеся люди, как Данис Зарипов, проявляют интерес к нашему району. Это может стать началом крепкого и плодотворного сотрудничества в сфере спорта и воспитания молодого поколения. Мы готовы поддержать все инициативы, которые будут способствовать развитию нашего края», – сказал чиновник.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал депутатом Госсовета Республики Татарстан VII созыва после выборов 8 сентября 2024 года. Тогда хоккеист заявил «Татар-информу», что планирует заниматься вопросами развития детского спорта, а также помогать спорту высших достижений.