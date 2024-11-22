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Данис Зарипов в Лаишево: Жизнь поменялась кардинально, но развитие хоккея — приоритет
Сегодня в Лаишевский район Татарстана с рабочим визитом приехал депутат Государственного Совета РТ Данис Зарипов. Легендарный хоккеист встретился с главой муниципалитета Ильдусом Зариповым и оценил спортивный потенциал района, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
«Приехал — в первую очередь познакомиться с Ильдусом Фатиховичем лично. Обсудить развитие спорта, в частности, хоккея в Лаишевском районе, а также рассмотреть возможность содействия с моей стороны развитию хоккея», — отметил Данис Зарипов.
Хоккеист также поделился впечатлениями от Лаишевского района.
«Мне понравился Ледовый дворец, он в очень хорошем состоянии. Уже на протяжении четырех лет работает, и руководители объекта — большие молодцы, что пристально следят за инфраструктурой, которая там располагается. Нравится профессиональный подход тренеров. Понравился музей Лаишевского края. У района большая, богатая история. Важно приводить и младшее поколение, чтобы они знали историю не только Татарстана, но и районов», — заметил он.
Зарипов также охарактеризовал свою новую жизнь после завершения карьеры в большом спорте и перехода в политику.
«Жизнь изменилась кардинально, она пошла в направлении политики. Со входом в политическую жизнь буду сохранять связь с хоккеем и поддерживать его», — заверил он.
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов выразил благодарность за визит и подчеркнул важность развития спортивного потенциала муниципалитета.
«Мы гордимся тем, что такие выдающиеся люди, как Данис Зарипов, проявляют интерес к нашему району. Это может стать началом крепкого и плодотворного сотрудничества в сфере спорта и воспитания молодого поколения. Мы готовы поддержать все инициативы, которые будут способствовать развитию нашего края», – сказал чиновник.
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стал депутатом Госсовета Республики Татарстан VII созыва после выборов 8 сентября 2024 года. Тогда хоккеист заявил «Татар-информу», что планирует заниматься вопросами развития детского спорта, а также помогать спорту высших достижений.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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