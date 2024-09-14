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Политика 14 сентября 2024 15:16

Данис Зарипов: В Госсовете хочется сделать основной упор на детский спорт

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Данис Зарипов: В Госсовете хочется сделать основной упор на детский спорт
Данис Зарипов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Государственном Совете Татарстана VII созыва завершивший в прошлом году карьеру хоккеист Данис Зарипов планирует заниматься вопросами развития детского спорта, а также помогать спорту высших достижений. Об этом «Татар-информу» рассказал сам избранный депутат.

«Как профессиональный спортсмен, вижу себя именно в этом направлении. Хочется сделать основной упор на подрастающее поколение, то есть на детский спорт, особенно хоккей. Но нельзя забывать и о командах мастеров», —подчеркнул собеседник агентства.

По итогам выборов в республиканский парламент депутатские мандаты по партийным спискам получили представители «Единой России» (44 мандата) и КПРФ (шесть мандатов). В одномандатных округах 42 места получила партия «Единая Россия». По два кресла достались ЛДПР и «Новым людям», одно кресло — у «Справедливой России». Еще два места получили самовыдвиженцы.

#Данис Зарипов #госсовет рт #детский спорт
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