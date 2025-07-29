Данис Зарипов: «Ротенберг даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера»

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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов в интервью «Татар-информу» оценил успехи Романа Ротенберга на тренерском мостике. Специалист руководил СКА с 2022 по 2025 год.

«Знаю лично Романа Борисовича. Он очень амбициозный, любит хоккей, погружен в него. Он изучал всё до косточек и не просто так стал главным тренером. Но, как мы видим, не вышло. Он даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера. Мы не можем обсуждать его решения. Однако результат был очевиден – руководство СКА не могло давать ему еще один шанс, потому что при нем клуб становился середняком», – сказал Зарипов.

В минувшем сезоне КХЛ (2024/25) СКА занял седьмое место в регулярном чемпионате. В плей-офф Кубка Гагарина петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо».

Летом 2025 года Роман Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА.