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Спорт
24 июня 2022  15:32
Дамир Садриев

Данис Зарипов пожелал футбольным клубам из Татарстана удачи в Первой лиге

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пожелал футбольным клубам «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» удачи в сезоне 2022/23 Первой лиги.

«Как ни странно, в следующем сезоне Первой лиги выступят сразу три клуба из Татарстана. От себя лично хочу пожелать ребятам удачи, хороших игр и побед. Вперед Татарстан!», – цитирует Зарипова пресс-служба «КАМАЗа».

Ранее «Нефтехимик» уступил в контрольном матче в Москве местному «Торпедо» со счетом (1:2) в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги, а «Рубин» и «КАМАЗ» проведут очный поединок в Казани.

Напомним, стал известен календарь всех трех татарстанских клубов в следующем сезоне:

Календарь первых пяти туров «Рубина»:

1-й тур: «Рубин» – «Родина» (Москва)
2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин» 
3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)
4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин» 
5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)

Календарь первых пяти туров «КАМАЗа»:

1-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «КАМАЗ» 
2-й тур: «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск» 
3-й тур: «Кубань» (Краснодар) – «КАМАЗ»
4-й тур: «КАМАЗ» – «Краснодар-2» 
5-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «КАМАЗ»

Календарь первых пяти туров «Нефтехимика»:

1-й тур: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 
2-й тур: «Нефтехимик» – «Кубань» (Краснодар)
3-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «Нефтехимик»
4-й тур: «Нефтехимик» – «Рубин» 
5-й тур: «Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик»
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