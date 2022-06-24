Данис Зарипов пожелал футбольным клубам из Татарстана удачи в Первой лиге
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов пожелал футбольным клубам «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» удачи в сезоне 2022/23 Первой лиги.
«Как ни странно, в следующем сезоне Первой лиги выступят сразу три клуба из Татарстана. От себя лично хочу пожелать ребятам удачи, хороших игр и побед. Вперед Татарстан!», – цитирует Зарипова пресс-служба «КАМАЗа».
Ранее «Нефтехимик» уступил в контрольном матче в Москве местному «Торпедо» со счетом (1:2) в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги, а «Рубин» и «КАМАЗ» проведут очный поединок в Казани.
Напомним, стал известен календарь всех трех татарстанских клубов в следующем сезоне:
Календарь первых пяти туров «Рубина»:
2-й тур: «Енисей» (Красноярск) – «Рубин»
3-й тур: «Рубин» – «Уфа» (Уфа)
4-й тур: «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Рубин»
5-й тур: «Рубин» – «Кубань» (Краснодар)
Календарь первых пяти туров «КАМАЗа»:
2-й тур: «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск»
3-й тур: «Кубань» (Краснодар) – «КАМАЗ»
4-й тур: «КАМАЗ» – «Краснодар-2»
5-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «КАМАЗ»
Календарь первых пяти туров «Нефтехимика»:
2-й тур: «Нефтехимик» – «Кубань» (Краснодар)
3-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «Нефтехимик»
4-й тур: «Нефтехимик» – «Рубин»
5-й тур: «Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик»