«Нефтехимик» проиграл в контрольном матче «Торпедо» в Москве

«Нефтехимик» уступил в контрольном матче в Москве местному «Торпедо» со счетом (1:2) в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

Игра состоялась в столице страны на стадионе «Рублево» и закончилась победой «черно-белых». В составе команды хозяев отличились Иван Темников и Амур Калмыков. Единственный гол у нижнекамцев забил Руслан Безруков.

Стоит отметить, что для коллектива из Нижнекамска эта игра стала второй в нынешнем межсезонье. Ранее «Нефтехимик» на своем поле уступил челнинскому «КАМАЗу» со счетом 0:1.

Следующий матч подопечные Кирилла Новикова сыграют 27 июня против ярославского «Шинника».

Ранее стал известен календарь «Нефтехимика» в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23. Так, нижнекамцев уже в первом туре ждет татарстанское дерби против «КАМАЗа», а в четвертом туре в Нижнекамск приедет казанский «Рубин».

1-й тур: «Нефтехимик» – «КАМАЗ»

2-й тур: «Нефтехимик» – «Кубань» (Краснодар)

3-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «Нефтехимик»

4-й тур: «Нефтехимик» – «Рубин»

5-й тур: «Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик»