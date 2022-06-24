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Спорт
24 июня 2022  13:25
Дамир Садриев

«Нефтехимик» проиграл в контрольном матче «Торпедо» в Москве

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«Нефтехимик» уступил в контрольном матче в Москве местному «Торпедо» со счетом (1:2) в рамках подготовки к старту сезона Первой лиги.

Игра состоялась в столице страны на стадионе «Рублево» и закончилась победой «черно-белых». В составе команды хозяев отличились Иван Темников и Амур Калмыков. Единственный гол у нижнекамцев забил Руслан Безруков.

Стоит отметить, что для коллектива из Нижнекамска эта игра стала второй в нынешнем межсезонье. Ранее «Нефтехимик» на своем поле уступил челнинскому «КАМАЗу» со счетом 0:1.

Следующий матч подопечные Кирилла Новикова сыграют 27 июня против ярославского «Шинника».

Ранее стал известен календарь «Нефтехимика» в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23. Так, нижнекамцев уже в первом туре ждет татарстанское дерби против «КАМАЗа», а в четвертом туре в Нижнекамск приедет казанский «Рубин».

1-й тур: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 
2-й тур: «Нефтехимик» – «Кубань» (Краснодар)
3-й тур: «Волга» (Ульяновск) – «Нефтехимик»
4-й тур: «Нефтехимик» – «Рубин» 
5-й тур: «Алания» (Владикавказ) – «Нефтехимик»
#ФК Нефтехимик #футбол #ФНЛ
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