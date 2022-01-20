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Спорт
20 января 2022  10:00
Артур Халилуллов

Данис Зарипов отреагировал на информацию о продаже фабрики «ЗаряД»

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не собирается продавать фабрику по производству клюшек «ЗаряД». Он опроверг информацию, появившуюся накануне в телеграмм-каналах.

Напомним, что на Avito было размещено объявление о продаже арендуемого предприятием помещения за 100 млн рублей.

 «Я не знаю, откуда появилась информация о продаже. Никто из учредителей и руководства предприятия не в курсе этого. Да, у нас есть это здание, которое мы арендуем. У него есть владелец, который в полном праве выставить его на продажу и продать. Но у ничего от этого не меняется, мы остаемся в этом здании и продолжаем работать. Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи», – цитирует Зарипова РБК Татарстан.

Ранее представитель фабрики хоккейных клюшек также объяснил ситуацию. По его словам, здание на продажу выставил арендодатель. Само производство не остановится. Хотя может смениться владелец самого здания.

#Данис Зарипов #клюшки заряд
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