Данис Зарипов отреагировал на информацию о продаже фабрики «ЗаряД»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не собирается продавать фабрику по производству клюшек «ЗаряД». Он опроверг информацию, появившуюся накануне в телеграмм-каналах.

Напомним, что на Avito было размещено объявление о продаже арендуемого предприятием помещения за 100 млн рублей.

«Я не знаю, откуда появилась информация о продаже. Никто из учредителей и руководства предприятия не в курсе этого. Да, у нас есть это здание, которое мы арендуем. У него есть владелец, который в полном праве выставить его на продажу и продать. Но у ничего от этого не меняется, мы остаемся в этом здании и продолжаем работать. Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи», – цитирует Зарипова РБК Татарстан.

Ранее представитель фабрики хоккейных клюшек также объяснил ситуацию. По его словам, здание на продажу выставил арендодатель. Само производство не остановится. Хотя может смениться владелец самого здания.