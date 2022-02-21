Данис Зарипов о поражении России в финале ОИ: «Финны превосходили нас, результат по делу»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение сборной России против Финляндии в финале хоккейного Олимпийского турнира (1:2).

По словам Зарипова, результат финального матча соответствует тому, что финны немного, но превосходили Россию в борьбе и реализации.

«Конечно, хотелось бы победу, российские хоккеисты могли сыграть лучше и добиться максимального результата, но все профессионалы понимают, что это хоккей. Здесь не бывает так, что то, чего мы хотим, получаем. Сегодня была абсолютно равная борьба, немного финны превосходили, соответственно, в реализации им повезло сегодня больше. Поэтому результат по делу», – цитирует хоккеиста казанского клуба ТАСС.

При этом нападающий «Ак Барса» заявил, что несмотря на поражение, радует тот факт, что Россия вторую Олимпиаду подряд борется за золотые медали.

«Очень радостный момент, что наша сборная в числе победителей, вторую Олимпиаду подряд борется за золото до последнего момента. Радует также, что команда молодая, у нее большое будущее», - добавил Зарипов.

Напомним, в финальном матча Олимпийского турнира по хоккею сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о причинах поражения России в хоккейном финале Олимпиады.