Общество 20 августа 2025 19:26

Данис Шакиров назвал регионы, активно участвующие в фестивале «Уйнагыз, гармуннар!»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В фестивале «Уйнагыз, гармуннар!» ("Играй, гармонь!") из Приволжского округа, помимо Татарстана, особенно много участников из Башкортостана, Удмуртии, Кировской области. Из Сибирского региона активно участвует Тюменская область. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной XXXX Республиканскому фестивалю народного творчества, рассказал руководитель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета РТ Данис Шакиров.

«На фестивале "Уйнагыз, гармуннар!" мы собираем татар всей нашей страны. Участвуют все регионы», – отметил он.

По мнению спикера, фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» является единственным мероприятием, 30 августа собирающим на одной площади всю татарскую общественность, представителей всех народов.

«Он доказал, что является народным праздником», – сказал Шакиров.

В этом году организаторы ожидают участия около 1 тыс. гармонистов. Из тех, кто зарегистрировался, самому младшему гармонисту – 7 лет, самому старшему – 89 лет.

«Никаких ограничений у нас нет. Любой желающий может участвовать», – подчеркнул Данис Шакиров.

Гульнар Гарифуллина

