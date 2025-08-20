news_header_top
Культура 20 августа 2025 16:57

Ленар Хакимзянов: «Уйнагыз, гармуннар!» объединяет соотечественников из разных регионов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Праздник «Уйнагыз, гармуннар!» ("Играй, гармонь!") пройдет в 40-й раз в День города и республики, 30 августа. На пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной XXXX Республиканскому фестивалю народного творчества, заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов отметил важность этого проекта.

«Фестиваль впервые прошел в 1985 году, и на протяжении 40 лет живет, развивается, процветает. Очень многие его знают и любят. На этом празднике звучат народные мелодии. Фестиваль с национальным колоритом занимает особое место среди мероприятий 30 августа. В нем участвуют не только татары, но и русские, удмурты, мари, чуваши. Гармонь – народный музыкальный инструмент», – подчеркнул заместитель министра.

Он отметил, что фестиваль имеет большое значение для сохранения самобытности, истории, культуры татар, привлечения молодежи.

«В то, чтобы молодежь брала в руки гармонь и играла национальные мелодии, большой вклад вносят гармонисты. Здесь есть и важный воспитательный момент. Это большой праздник для нашего народа, объединяющий наших соотечественников из разных регионов», – сообщил Хакимзянов.

Он отметил, что фестиваль проходит на высоком уровне при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Это свидетельствует о том, что руководство республики уделяет большое внимание нашей культуре», – уточнил он.

Фестиваль стартует в 11.00 на площадке перед историческим зданием театра Камала по адресу: Татарстан, 1. На концерте, который продлится до 13.00, выступят Айдар Галимов, Зайнап Фархутдинова, Ильназ Бах, Ришат Фазлиахметов.

По словам Ленара Хакимзянова, в прошлом году в празднике приняли участие 540 самодеятельных гармонистов и баянистов. С учетом зрителей и тех, кто присоединился к празднику на улицах города, число участников превысило 21 тысячу человек.

«Из года в год количество участников растет», – сказал замминистра.

После концерта гармонисты парадом пройдут по улице Баумана в направлении Площади 1 мая.

«По ходу шествия они будут останавливаться на разных площадках, петь, играть, приглашать прохожих в свой круг, таким образом, в праздник включатся жители и гости республики», – рассказал Ленар Хакимзянов.

Гульнар Гарифуллина

#Минкультуры РТ #играй гармонь #Казань
