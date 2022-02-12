Данил Садреев показал самый высокий результат среди россиян на большом трамплине на ОИ
Татарстанский спортсмен Данил Садреев занял 16-е место в финальном раунде соревнований на большом трамплине HS-140 на Олимпийских играх в Пекине.
Восемнадцатилетний спортсмен из Лениногорска набрал 259,7 балла — это самый высокий результат среди всех российских спортсменов. Золотую медаль на большом трамплине завоевал норвежец Мариус Линдвик (296,1 балла), серебро — японец Рею Кобаяси (292,8), а бронзовая медаль досталась немцу Карлу Гайгеру (281,3).
Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин.
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.
2. Рею Кобаяси (Япония) — 292,9.
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3.
16. Данил Садреев (Россия) — 259,7.
Стоит отметить, что в квалификации Садреев показал пятый результат с лучшим по длине прыжком (136,5 метра).
Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала материал, в котором рассказала о детстве Данила Садреева. Кроме того, агентство поговорили со спортсменом, он поделился эмоциями от серебряной медали, завоеванной в командном турнире.