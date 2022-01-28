Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, где сразится против Рафаэля Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/2 финала Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

В финале турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Для Медведева это уже второй выход в финал Australian Open подряд. В прошлом году российский теннисист проиграл в финале сербу Новаку Джоковичу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Даниил Медведев оскорбил арбитра в полуфинале Australian Open.