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Спорт
28 января 2022  14:27
Дамир Садриев

«Ты тупой? Я с тобой разговариваю»: Медведев разнес судью в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обрушился с критикой на главного арбитра полуфинальной встречи Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

«Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал турнира Большого шлема? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты глупый!» — прокричал Медведев в адрес судьи в конце второго сета.

Даниил Медведев в итоге обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал Australian Open, где сразится против Рафаэля Надаля.

#теннис
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