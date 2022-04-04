Даниил Медведев упал в Чемпионской гонке ATP на третье место

Российский теннисист Даниил Медведев опустился со второго на третье место в обновленном рейтинге Чемпионской гонке ATP.

Испанец Карлом Алькарас победил на турнире в США (Майами) и поднялся с седьмого места на второе, отправив россиянина замыкать тройку лидеров. В рейтинге с большим отрывом продолжает лидировать еще один испанец Рафаэль Надаль.

Другой российский теннисист Андрей Рублев также упал в рейтинге с пятого места на седьмое.

Ранее российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в Майами.

Чемпионская гонка ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков

2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900

4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440

6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420

7 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1390

8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935