Даниил Кузнецов: «В «Рубине» есть люди, кто скажет правду. Кто неправду – может быть»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» рассказал о своем положении и атмосфере в команде после перемен, произошедших нынешней зимой в клубе.

– Артига уже подчеркивал, что ты один из молодых игроков, которыми он очень доволен. Чувствуешь больше доверия со стороны тренерского штаба по сравнению с предыдущим сезоном?

– Конечно, потому что и работали с ним вместе, и все равно это новый шанс для меня. Для любого игрока все будет зависеть от того, как ты тренируешься. Да, сейчас в команде новый тренер пришел, но этот принцип важный при любом тренере, даже если бы остался Рахимов. При нем у меня не получилось, но это футбол, так у всех может быть.

– В одном из твоих старых интервью, когда ты выступал еще в «Зените-2», прочитал фразу: «Знаю, как и каких людей нужно слушать, чтобы все было хорошо. Знаю, эти люди мне скажут правду». Есть ли такие люди в «Рубине»?

– Конечно есть. Кто правду скажет – точно есть. Кто неправду – может быть. Везде, во всех командах есть такие люди. Я думаю, что и в «Зените» остались, и у нас есть такие.

– Готов назвать имена?

– Давайте не будем, а то сейчас список обозначится (смеется).