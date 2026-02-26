Даниил Кузнецов: «Понимал, что при Рахимове ловить в «Рубине» абсолютно нечего»

Игрок казанского «Рубина» Даниил Кузнецов в своем эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» поделился подробностями о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Он объяснил, что диалога между игроком и наставником как такового не было в течение всех двух с половиной лет сотрудничества, а также признался, что искал другие команды.

– Какие были мысли, когда потерял место в составе при Рашиде Рахимове?

– Не загонялся сильно. Понимал, к чему это все ведет, и в принципе сразу занял позицию, что я хочу играть и получать практику. Если здесь этой возможности бы не было, то я был готов уйти – в аренду или рассмотреть другие варианты. Я понимал, что ловить вообще абсолютно нечего.

– С агентом уже разговаривал на этот счет, что готов, если что, искать команду?

– Конечно. И тренерский штаб был в курсе моей позиции.

– В итоге как ситуация разрешилась?

– Еще в декабре, пока не было новостей об отставке, также искал вариант с арендой, с каким-то трансфером. Но потом, как только появилась новость о том, что Франк возглавит «Рубин», сразу сообщил спортивному директору, что хочу на 100% остаться, все другие варианты не рассматриваю.

– Сейчас, если резюмировать, оглядываясь назад, как считаешь, что стало главной причиной недопонимания между вами? В какой момент все пошло не так?

– Все всё понимают. Может быть, это было какое-то наказание от него или еще что-то… Я не знаю, потому что я с ним не общался, диалога как такового не было. Сначала был период, когда я восстанавливался, потом был в аренде. И, по сути, с ним много времени и не провел по большому счету. А все то время, которое провел, мы никогда не разговаривали, ничего не происходило. Контакт был на уровне тренировок: «Здрасьте – до свидания», не больше.

– Выглядит так, что это и стало основой конфликта: у вас не было контакта и диалога. А почему так произошло?

– Если честно – не знаю. Может быть, просто не понравился ему: как выгляжу я или еще что-то. Ну так бывает, это нормально, это человеческие качества – они у всех разные, требования к человеку разные. Я не первый, с кем у него так получилось. Бывает, ничего страшного.

– А ты пробовал подойти и сказать: «Рашид Маматкулович, что во мне не так?»

– Нет.

– Тем не менее, насколько я знаю, на прощальный ужин Рашида Маматкуловича ты пришел. Это означает, что ты как-то пересмотрел свою позицию? Понял, что это не так уж важно и какое-то уважение все равно нужно проявить?

– Не настолько обидчивый человек, чтобы какой-то бойкот устраивать. Опять же, написали бы потом где-нибудь, кто там любит разводить воду: «Вот Кузнецов не пришел на прощальный ужин Рахимова». Ну какой толк? Раздули бы из этого.

Даже вон с пенальти (в ворота ИМТ на первых сборах – прим. Т-и) развели, что якобы я хотел бить пенальти. А я вообще там про другое говорил. Говорю Нижегородову: «Бей пенальти, Франк подсказал: «Забивай». А некоторые СМИ расписали, что я хотел отобрать мяч и сам пробить пенальти. Ну в таком же духе они бы и написали.

Поэтому у меня обиды нет, злости никакой тоже нет. Если тренер позвал, то зачем эти показательные действия в плане: «Ой, всё, он меня не выпускал – я не приду». Ну не выпускал – ну что, таких примеров в жизни мало, что ли, у игроков? Когда один тренер был – играл, пришел другой – вообще не выпускают. Много таких примеров, ничего страшного.