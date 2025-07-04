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Общество 4 июля 2025 16:49

Дамир Фаттахов поздравил выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

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Дамир Фаттахов поздравил выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

В Бугульме состоялась встреча руководителя исполнительного комитета района Дамира Фаттахова с выпускниками школ, показавшими наивысший результат по итогам Единого государственного экзамена. В этом году 100 баллов по различным предметам набрали сразу семь школьников. Ребятам вручили денежные сертификаты и подарки.

Высший балл получили: Сафия Манасыпова (лицей №2) — по химии; Анастасия Маркелова (лицей №2) — по русскому языку; Ярослава Петрова, Арина Лобачева и Дмитрий Субботин (СОШ №6) — по русскому языку и физике; Анна Вдовина (гимназия №7) — по литературе и Эльвира Хуснутдинова (лицей-интернат им. Мустафы Онджеля) — по литературе.

Дамир Фаттахов поздравил выпускников с достижением, поблагодарил педагогов и родителей за вклад в результат и поинтересовался планами ребят на будущее.

«С теми, кто выпускается сегодня, мы обязательно будем на связи. Сделаем всё, чтобы, получив образование, ребята вернулись в Бугульму и развивали родной город», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме каждый четвертый результат ЕГЭ превышает 80 баллов.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#егэ
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