Дамир Фаттахов передал родственникам бугульминца орден и медаль фронтовика

В Бугульме состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий. Руководитель исполнительного комитета района Дамир Фаттахов подчеркнул важность этой даты.

«Это день уважения к истории, день признания, день памяти. В эти дни мы в Бугульме вспоминаем тех, кто выбрал служение Родине своей миссией. Тех, кто, отдавая служебный долг, становится героем», – отметил он в приветственном слове.

Одним из центральных моментов церемонии стало возвращение боевых наград участника Великой Отечественной войны Николая Колпакова. Орден «Отечественной войны» I степени и медаль «За отвагу», найденные поисковым отрядом, были переданы внучке фронтовика Марии Баландиной.

Николай Колпаков родился в 1918 году в селе Спасское Бугульминского района. Согласно архивным данным, в годы войны он проявил себя как решительный и мужественный командир: его взвод за два месяца задержал 230 человек, а сам Николай Яковлевич вынес с поля боя троих тяжелораненых товарищей, оказав им первую помощь.

Во время мероприятия Дамир Фаттахов также вручил орден Мужества (посмертно) сестре сержанта Антона Красноглазова – участника специальной военной операции, отдавшего жизнь за Родину.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес бугульминцев, которые оказывают всестороннюю поддержку бойцам СВО – гуманитарную, моральную, организационную.

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