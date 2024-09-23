Дамир Фаттахов объявит о новом месте работы после отпуска

Экс-заместитель главы «Росмолодежи» Дамир Фаттахов сообщил «Татар-информу», что выступит с заявлением о новом месте работы после отпуска.

«Официальное объявление о новом месте – после отпуска», – сообщил Фаттахов.

Этим утром, 23 сентября, Фаттахов сообщил об уходе из Федерального агентства по делам молодёжи. Он три года проработал в должности замглавы организации. В 2018-2021 годах Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Республики Татарстан.

В августе этого года Ксения Разуваева была освобождена от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «по ее просьбе». Она занимала этот пост с 2021 года.

Новым руководителем Федерального агентства по делам молодежи стал Григорий Гуров, нынешний глава «Движения первых». Его избрали 14 сентября.