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Дамир Фаттахов объявит о новом месте работы после отпуска
Экс-заместитель главы «Росмолодежи» Дамир Фаттахов сообщил «Татар-информу», что выступит с заявлением о новом месте работы после отпуска.
«Официальное объявление о новом месте – после отпуска», – сообщил Фаттахов.
Этим утром, 23 сентября, Фаттахов сообщил об уходе из Федерального агентства по делам молодёжи. Он три года проработал в должности замглавы организации. В 2018-2021 годах Дамир Фаттахов был министром по делам молодежи Республики Татарстан.
В августе этого года Ксения Разуваева была освобождена от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «по ее просьбе». Она занимала этот пост с 2021 года.
Новым руководителем Федерального агентства по делам молодежи стал Григорий Гуров, нынешний глава «Движения первых». Его избрали 14 сентября.
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