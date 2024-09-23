Дамир Фаттахов сообщил об уходе из Федерального агентства по делам молодёжи

Фото:© Абдул Фархан / «Татар-информ»

О завершении работы в Федеральном агентстве по делам молодёжи сообщил сегодня замглавы организации Дамир Фаттахов.

«На этой позитивной ноте официально сообщаю: я завершаю свою работу в Федеральном агентстве по делам молодёжи. Спасибо руководству за возможность и опыт работы на федеральном уровне», – написал Фаттахов в своем телеграм-канале.

Свой уход он связал с выполнением задач, поставленных перед ним и его командой три года назад.

«Спасибо всей большой и дружной команде Росмолодёжи за 3 года интересной и продуктивной работы. Отдельные слова благодарности нашим дорогим и уже родным командам регионов, которые реализуют идеи непосредственно “на земле”», – говорится в публикации.