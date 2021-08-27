Дамир Фаттахов напомнил о мерах поддержки сельской молодежи в Татарстане

В Татарстане существует целый ряд мер поддержки сельской молодежи, в том числе и на основе грантовых конкурсов. Об этом напомнил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Важно более предметно рассказать молодежи, как мы можем помочь реализовать их проекты. Благодаря первому году работы автобусного тура „Время возможностей“ мы узнали, что необходимы гранты не только для общественных организаций, но и для физических лиц. В прошлом году более 1,5 тыс. молодых людей поучаствовали в конкурсе, они могли получить на реализацию проекта до 100 тыс. рублей», — отметил он.

По итогам второго года реализации проекта было решено поддерживать не только общественные организации и лично молодых активистов, но и муниципальные учреждения молодежной политики — подростковые клубы, молодежные центры и так далее.

«В Татарстане 50 млн рублей выделено на поддержку муниципальных учреждений молодежной политики. Все гранты будут выделяться на конкурсной основе. Проекты нужно будет защитить», — подчеркнул Фаттахов.

Подобная поддержка оказывается учреждениям молодежной политики в районах впервые. Они могут получить до 3 млн рублей на реализацию своих идей. По словам Фаттахова, эта сумма зачастую превышает годовой бюджет муниципального отдела по работе с молодежью.

Сегодня стартовал очередной сезон автобусного тура «Время возможностей». В этом году активисты посетят около 100 сел республики, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».