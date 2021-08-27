Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня автобус молодежного тура «Время возможностей» отправился в Набережные Челны, чтобы провести тематический фестиваль. Особенностью тура в этом году стало посещение сельских поселений. Их планируют объездить около 100, сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Автобус „Время возможностей“ отвечает нашей идее — рассказать каждому молодому человеку в Татарстане о тех возможностях, которые у него есть. В этом году по рекомендации Президента РТ Рустама Минниханова нашей главной задачей стало доехать до небольших населенных пунктов. Там тоже есть молодежь, и им не менее важно знать о возможностях в республике», — отметил он.

По его словам, тур уже идет, и активисты посетили уже 16 районов республики, а сегодня стартует одна из четырех акций, которые пройдут в крупных городах. Первым городом станут Набережные Челны. Далее фестивали пройдут в Альметьевске, Зеленодольске и Казани.

По словам заместителя главы Аппарата Президента РТ Александра Терентьева, Татарстан крайне заинтересован в том, чтобы молодежь закреплялась и активно участвовала в развитии сельских поселений.

«Татарстан — это не только крупные города, но и огромное количество других населенных пунктов. Везде нужно создавать условия для комфортной жизни. Задача тура „Время возможностей“ очень позитивная: собрать вместе все проекты, которые есть на территории республики, и молодежь понимала свои права и возможности», — заявил Терентьев.

В каждом поселении организаторы проведут деловую игру «Сила села», во время которой молодые люди от 14 до 35 лет будут определять ресурсы конкретной сельской территории, строить образ будущего и вносить личный вклад в ее развитие. Будут обсуждаться вызовы, связанные с оттоком молодежи из деревень, и формулироваться новые механизмы для улучшения социального самочувствия молодых сельских жителей, пояснила координатор проекта Алла Абросимова.

«Важно отметить, что в этом году мы работаем с командой аграрного молодежного объединения. Они уже объехали 16 районов, 25 сельских поселений. На данный момент в проекте поучаствовали около 1,3 тыс. молодых людей», — сказала она.

В этом году активисты будут путешествовать по муниципалитетам на двухэтажном красном автобусе, украшенном символикой тура.