Дальневосточный приоритет РФ, инопланетяне в Киеве и логистика: о чем сказал Путин на ВЭФ

По словам Владимира Путина, развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь ХХI век

Фото: kremlin.ru

Национальный приоритет: Дальний Восток как ворота России на перспективные рынки

Восточный экономический форум (ВЭФ) и в прошлые годы играл заметную роль в политической повестке России. Но в свете геополитических потрясений последних лет роль мероприятия еще больше выросла. Как известно, Российская Федерация на фоне агрессии коллективного Запада на украинском треке делает заметный разворот в сторону стратегического сотрудничества с Китаем в частности и на восточном направлении в целом.

В связи с этим растет и значимость дальневосточных центров страны – Владивостока и Хабаровска. Об этом в ходе сегодняшнего пленарного заседания ВЭФ не раз говорил Президент России Владимир Путин. По его словам, развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь ХХI век.

«Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время. Набирают силу объективные тенденции в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг», – подчеркнул российский лидер.

Достаточно элементарных знаний географии для понимания простого факта: дальневосточные регионы России являются воротами на эти перспективные рынки. Причем их не способны «заколотить» враждебные западные элиты. Путин также подчеркнул, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.

На Дальнем Востоке будет поддерживаться развитие передовых, креативных отраслей, инфраструктура экономики больших данных, ИИ. А ресурсный суверенитет обеспечит надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Президент заявил о перспективах поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов. Также будет запущено производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала.

«По сути, Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – заключил Президент РФ.

Одним из заметных гостей ВЭФ в этом году стал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим Фото: kremlin.ru

Центр притяжения бизнеса, политики и науки

Отсюда и понятна растущая ценность ежегодного экономического форума во Владивостоке. В начале каждого сентября здесь собираются представители бизнеса, технологических и научных команд, руководители ведущих компаний, органов власти, специалисты, эксперты, предприниматели, которые проявляют интерес к Дальнему Востоку. А также зарубежные партнеры, включая руководителей государств.

Одним из заметных гостей ВЭФ в этом году стал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, его страна заинтересована в укреплении отношений с Россией.

«Россия – это не только стратегическая и экономическая держава, которая привлекает к себе внимание. Это культурная, интеллектуальная и научная сила. Россия занимает видное место на мировой арене», – подчеркнул он.

Говоря о развитии Владивостока как ворот на Восток, важно понимать, что Россия должна обеспечить этот «хаб» транспортной сетью Фото: kremlin.ru

М12 протянута до Владивостока

Говоря о развитии Владивостока как ворот на Восток, важно понимать, что Россия должна обеспечить этот «хаб» транспортной сетью.

«Важный вопрос — это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал ускорить создание пассажирской версии легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить выпускавшийся с 1947 по 1971 год самолет Ан-2. Путин дал поручение запустить в ближайшее время его в серийное производство. Президент подчеркнул, что перелеты должны быть доступными для граждан.

Здесь также уместно напомнить, что на полях ВЭФ достигнута договоренность, что Государственная транспортная лизинговая компания закупит 41 среднемагистральный самолет Ту-214, который будет произведен в Казани.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что скоростная федеральная трасса М12 «Восток» в конце этого года достигнет Екатеринбурга. Напомним, что она проходит и по территории Татарстана.

«В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска», — заметил российский лидер.

Когда дорога достигнет Владивостока, будет создан новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока протяженностью более 10 тысяч километров. Трасса станет фактически континентальной артерией. Это будет способствовать не только увеличению объемов грузоперевозок и повышению качества автомобильного сообщения, но и развитию внутреннего туризма, отметил Путин.

Владимир Путин, по сути, сделал прямое предупреждение киевскому режиму в ответ на попытки ВСУ нанести удары по атомным электростанциям Фото: © CC0, commons.wikimedia.org

«Что будет со всей этой частью Европы?»: Путин предупредил Зеленского

Международные экономические форумы в России давно стали площадкой не только для бизнеса, но и для большой политики. Владимир Путин на каждом пленарном заседании поднимает важнейшие геополитические темы, которые напрямую касаются России.

В этот раз российский лидер сделал акцент на вторжении Украины в Курскую область и на успехах российских войск в зоне СВО на Донбассе. Владимир Путин, по сути, сделал прямое предупреждение киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским в ответ на попытки ВСУ нанести удары по Запорожской и Курской атомным электростанциям.

«Это очень опасные теракты. Можно только представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей этой частью Европы», — задался вопросом глава государства.

Российский лидер отметил заметные успехи российских войск в зоне непосредственного проведения СВО на Донбассе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Киев просчитался с атакой на Курскую область

Кроме того, российский лидер отметил заметные успехи российских войск в зоне непосредственного проведения СВО на Донбассе, в том числе группировок «Восток» и «Центр».

«Позавчера только, например, группировка “Восток” прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка “Центр” на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее», – сказал Путин.

Таким образом, чаяния Киева на прекращение наступательных действий ВС РФ на Донбассе в результате атаки ВСУ на Курскую область приказали долго жить. Россия лишь усилила нажим. При этом продвижение украинских сил в Курской области практически остановлено. Более того, Киеву здесь наносят тяжелые удары, которые влекут за собой большие потери в живой силе и технике.

Владимир Путин на каждом пленарном заседании поднимает важнейшие геополитические темы, которые напрямую касаются России Фото: kremlin.ru

Украиной руководят инопланетяне?

По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,2 тыс. военнослужащих. Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника. Комментируя эти цифры, Путин критически и образно отозвался о руководстве Украины.

«У меня иногда стало складываться впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то или иностранцы. Но, собственно говоря, не думают просто. Я серьезно говорю! Вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать? Я даже не понимаю. Нужно им сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии, фашистский гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему. Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ», – заявил Путин.

При этом войска Украины должны быть выбиты с территории Курской области. Это священный долг ВС РФ, подчеркнул Путин. Но Россия не купилась на замысел Киева вынудить Москву перебрасывать силы с Донбасса.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – заявил Президент.

Российские войска стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. А вот ВСУ, напротив, ослабили свои позиции на Донбассе. В результате продвижение наших войск ускорилось.