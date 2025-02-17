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На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2025 21:35

Даку сообщил, что не собирается уходить из «Рубина» этой зимой

Даку сообщил, что не собирается уходить из «Рубина» этой зимой
Фото: сайт ФК «Рубин»

Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Мирлинд Даку сообщил, что не собирается уходить из клуба этой зимой.

«Сейчас я не планирую уходить из «Рубина»! Но до этого были какие‑то слухи, правда ничего конкретного не появлялось. Честно говоря, когда слышу новости, о каком‑то клубе, который мной интересуется, мне, конечно, очень приятно», – сказал футболист в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее агент спортсмена Харис Факич подтвердил интерес столичного «Локомотива» к футболисту.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги албанец сыграл 17 матчей, в которых поразил ворота соперника девять раз.

#Рубин #спорт #футбол
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