Даку сообщил, что не собирается уходить из «Рубина» этой зимой

Фото: сайт ФК «Рубин»

Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Мирлинд Даку сообщил, что не собирается уходить из клуба этой зимой.

«Сейчас я не планирую уходить из «Рубина»! Но до этого были какие‑то слухи, правда ничего конкретного не появлялось. Честно говоря, когда слышу новости, о каком‑то клубе, который мной интересуется, мне, конечно, очень приятно», – сказал футболист в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее агент спортсмена Харис Факич подтвердил интерес столичного «Локомотива» к футболисту.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги албанец сыграл 17 матчей, в которых поразил ворота соперника девять раз.