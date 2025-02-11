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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 17:23

Агент Даку подтвердил, что «Локомотив» интересуется форвардом

Агент Даку подтвердил, что «Локомотив» интересуется форвардом
Фото: rubin-kazan.ru

Агент форварда казанского «Рубина», Мирлинда Даку, Харис Факич подтвердил подтвердил интерес московского «Локомотива» к его клиенту.

«Многие клубы заинтересованы в Даку, не только «Локомотив». По сумме трансфера лучше узнайте в клубе. Я не в курсе», — заявил Факич «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Даку принял участи в 19-ти играх. В них он забил 9 мячей. Мирлинд перешел в «Рубин» из «Осиеки» в 2023 году. Контракт албанца с казанской командой истекает в июне 2026-го года.

#фк рубин
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