Агент Даку подтвердил, что «Локомотив» интересуется форвардом

Фото: rubin-kazan.ru

Агент форварда казанского «Рубина», Мирлинда Даку, Харис Факич подтвердил подтвердил интерес московского «Локомотива» к его клиенту.

«Многие клубы заинтересованы в Даку, не только «Локомотив». По сумме трансфера лучше узнайте в клубе. Я не в курсе», — заявил Факич «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Даку принял участи в 19-ти играх. В них он забил 9 мячей. Мирлинд перешел в «Рубин» из «Осиеки» в 2023 году. Контракт албанца с казанской командой истекает в июне 2026-го года.