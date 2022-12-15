Daily Mail увидела в загрузке МБР «Ярс» в пусковую установку сигнал Западу

Загрузка в шахтную пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в Козельском ракетном соединении российских Ракетных войск стратегического назначения привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail.

«Сегодня Россия представила новую ядерную угрозу Западу, демонстративно приготовив стратегическую ракету „Ярс“ к боевому применению в месте к юго-западу от Москвы», — написало издание.

При этом газета заметила, что с самого начала специальной военной операции на Украине «бряцание ядерным оружием» было «постоянной тактикой» российской стороны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство обороны РФ дважды за двое суток отчиталось о загрузке в шахты МБР «Ярс» в Козельском ракетном соединении (28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии, входящей в состав 27-й гвардейской ракетной армии РВСН).