Daily Mail: Путин напугал Макрона словами о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки

Президент России Владимир Путин встревожил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона словами о том, что для победы необязательно атаковать крупные города. В разговоре с ним он упомянул ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, пишет газета Daily Mail.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев»,— приводятся слова одного из источников.

Последняя беседа Президентов России и Франции состоялась 11 сентября. Они обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин сейчас не общается с Макроном, потому что тот не прислушивается к позиции России.

25 октября французский лидер сообщил о том, что во время встречи с Папой Римским попросил его позвонить главе российского государства, Патриарху всея Руси Кириллу и Президенту США Джо Байдену для организации переговоров по Украине.