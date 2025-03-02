«Дай Бог всем вам времени на покаяние»: в Казанском соборе совершили Чин прощения

Сегодня, в Прощеное воскресенье, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Вечерню с Чином прощения в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Чин прощения — это особое Богослужение, которое совершают накануне первого дня Великого поста. В этот день важно искренне попросить прощения у близких, чтобы войти в пост с чистой душой, без злобы и обид. Важно, чтобы просьба простить не была лишь формальностью – каждый должен искреннее попросить прощения друг у друга за совершенные когда-то обиды. Дело это не простое и требует большой работы над своей гордыней.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я была утром здесь на службе, но сегодня так много людей, очень тесно, мы не вместились», – рассказала перед началом службы прихожанка по имени Ксения.

Она поделились, что пришли сегодня помолиться перед Великим постом.

«В молитве “Отче наш” говорится: “Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим”. То есть, если мы сами не можем простить кого-то даже за мелкие обиды, как мы можем просить прощения у Бога?» – задается вопросом она.

Одна из прихожанок храма по имени Марина рассказала, что для нее Прощеное воскрсенье – это день особенных, сокровенных молитв.

«Пост – это непростое событие, и, чтобы преодолеть все трудности, искушения нужно обязательно прийти в храм в Прощеное воскресенье, попросить прощения у ближних. Тогда пост проходит гораздо легче», – рассказала она.

Чин прощения совершается в конце Богослужения. Из алтаря на аналоях вынесли напрестольный Крест, иконы Спасителя и Богородицы. В это время погасили свет – храм освещали только свечи и лучи уличных фонарей. В это время все присутствующие в храме опустились на колени.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Митрополит Кирилл преклонился перед святынями, поцеловав их, после чего произнес молитву на грядущий пост. Затем владыка обратился с речью к собравшимся.

«Сегодня мы будем просить друг у друга прощения. Хочется сегодня услышать что-то такое проникновенное, чтобы потом выйти отсюда уже другим человеком, с твердым желанием избавиться от всего того, что по мелочи утвердилось в нашей грешной душе», – сказал митрополит Кирилл.

Владыка первым попросил прощения у всех, кто присутствовал сегодня на службе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я хотел бы у всех вас, братья и сестры, искренне попросить прощения. Потому что согрешаю перед вами, ропщу и мысли держу разные в сердце и, наверняка, кто-то чувствует, что я его обижаю. Я хочу, чтобы никто из вас не ушел в вечную погибель. Я хочу зацепиться за краешек одежды нашего Спасителя и окончить жизнь, хоть и грешную, но грешную и кающуюся», – продолжал митрополит свою речь

Сегодня во время Богослужения вспоминалось об изгнании Адама из рая. Владыка напомнил, что рай наполнен покаявшимися грешниками, очистившими свою душу.

«Дай Бог всем вам времени на покаяние. Чтобы никто из нас не ушел в вечность нераскаянным. Чтобы те возможности, которые сегодня Бог открыл для нас с вами, не были нами забыты и потеряны. Чтобы мы действительно старались каждую свободную минуту подумать о Боге и вечности и сделать какие-то шаги, чтобы изменить свою жизнь», – сказал митрополит.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он добавил, что важно хотя бы раз в год просить у ближних прощения и начинать после этого новую жизнь, без злобы, открытую для божественной любви. Владыка еще раз попросил прощения и опустился на колени перед собравшимися.

«Простите меня Христа ради и помолитесь за меня», – произнес он.

После этого люди в храме хором произнесли: «Бог простит, преосвященнейший владыка, нас прости и благослови», – отвечали ему священники и прихожане, также опустившись на колени.

После этого священнослужители отправились к Казанской иконе Божией Матери – они прикладывались к образу, а затем просили прощения у владыки. Вслед за ними верующие стали просить прощения друг у друга и поздравлять с праздником.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Завтра начинается Великий пост – это непрстое время для каждого христианина. Важно в эти 40 дней не только отказаться от животной пищи, но и хорошенько поработать над собой. Побольше бывать на службах в храме, делать хорошие дела и тогда каждого, кто соблюдал все эти наставления, ждет духовный подьем.

«Татар-информ» в своем видеоподкасте «Кофе с батюшкой» рассказывал о значении и ценности Великого поста для православного верующего.

Стоит отметить, что почти одновременно с Великим постом началась Ураза. Мусульмане также будут соблюдать свой пост, ограничивая себя в земных потребностях и больше уделять времени духовному, так же, как и православные.