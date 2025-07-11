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Общество 11 июля 2025 10:00

ЦЗН РТ сообщил о снижении вакантных рабочих мест по сравнению с прошлым годом

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В начале этого года активность соискателей на рынке труда Татарстана впервые за два года превысила потребности работодателей. На 30% выросло количество резюме по сравнению с прошлым годом. На одну вакансию приходится 6,2 резюме, что выше уровня прошлого года на 3 пункта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Предложение вакантных рабочих мест по сравнению с прошлым годом снизилось почти в два раза. Работодателями на единой цифровой платформе "Работа в России" в прошлом году было заявлено порядка 14 тысяч вакансий, на сегодня их количество чуть более 7 тысяч», – отметили в пресс-службе.

Наибольшее число вакансий приходится на промышленность (30%), строительство и ЖКХ (15%), здравоохранение и образование (10,9%), торговлю и услуги населению (10,6%), транспорт и логистику (10,1%).

«Снижение количества вакансий – не признак снижения дефицита, это признак отчаяния работодателей. Зачем заявлять, если ничего на рынке не найдешь», – пояснили в пресс-службе ЦЗН РТ.

Подробнее о ситуации на летнем рынке труда в Татарстане, потребности в кадрах зарплатах читайте в материале «Татар-информа».

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#рынок труда #вакансии #портал Работа в России #центр занятости населения
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