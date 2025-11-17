news_header_top
16+
Общество 17 ноября 2025 10:08

ЦЗН РТ рассказал, в каком возрасте люди решают сменить профессию

Жители Татарстана чаще задумываются о смене профессии в 25–35 и в 40–50 лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В 25–35 лет человек уже попробовал первую профессию, понял, что ему не нравится, набрался достаточного опыта для профессионального развития. Молодежь еще не торопится обзаводиться семьей, что дает возможность спокойно освоить новую профессию. В 40–50 лет происходит «кризис середины жизни», приходит осознание, что половина жизни прошла, а дело, которым занимаешься, не приносит удовлетворения, хочется заняться чем-то действительно важным», – рассказали в пресс-службе.

По данным специалистов, наиболее успешная профессиональная переориентация отмечается в возрасте 25–35 лет. Молодые люди быстрее осваивают новые навыки, у них есть базовый опыт. Представители категории «45 плюс» используют накопленный жизненный опыт, часто открывают ИП.

Подробнее о том, в каком возрасте легче поменять профессию, где пройти бесплатное обучение и устроиться на работу без опыта, читайте в материале «Татар-информа».

