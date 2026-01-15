Центр занятости населения РТ назвал востребованные профессии на рынке труда Татарстана

По итогам 2025 года дефицит кадров в Татарстане отмечается в промышленном производстве, где нужны конструкторы, технологи и механики, а также квалифицированные рабочие – токари, фрезеровщики и шлифовщики. В строительной сфере нужны конструкторы, проектировщики и специалисты производственно-технического отдела, а также электромонтажники, сварщики и маляры. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ.

«На предприятиях транспорта, в сфере логистики и перевозок востребованы водители автобусов и грузовиков, логисты, специалисты по ремонту и обслуживанию техники. В социальной сфере нужны врачи – терапевты и педиатры, средний медперсонал, педагоги, воспитатели, соцработники. В розничной торговле нехватка продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов», – отметили в пресс-службе.

В банке вакансий службы занятости наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности – монтажников, арматурщиков, бетонщиков, электрогазосварщиков, водителей автомобилей, фрезеровщиков, маляров, поваров и швей.

Не востребованы такие сферы, где наблюдается высокая конкуренция среди соискателей. В их числе консалтинг, стратегическое развитие, искусство, культура, развлечения, бухгалтерия, финансы, аудит, административная работа, секретариат, АХО и юриспруденция.

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных вакансиях и прогнозируемом росте зарплат в 2026 году читайте в материале «Татар-информа».