ЦЗН РТ назвал среднюю зарплату специалистов без опыта работы в Татарстане

Уровень средней заработной платы для специалистов без опыта работы в Татарстане составляет от 30 тыс. до 63,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«По отраслям наибольшая средняя зарплата для новичков в сфере добычи полезных ископаемых (63,5 тыс. рублей), строительстве (59 тыс. рублей), транспорте и логистике (56,2 тыс. рублей), на обрабатывающих производствах (55,4 тыс. рублей)», – рассказали в пресс-службе.

Однако, чтобы выйти на начальный доход в новой профессиональной сфере, необходимо проработать шесть месяцев. Для достижения среднего уровня дохода по профессии потребуется один-два года. Для выхода на высокий доход при условии постоянного развития уйдут три – пять лет, добавили в пресс-службе ЦЗН РТ.

