ЦЗН РТ назвал среднюю зарплату, предлагаемую соискателям Татарстана

На начало года средний размер предлагаемой заработной платы в вакансиях в Татарстане составлял 71 тыс. рублей. На сегодняшний день он поднялся до 71,8 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Машинист автогрейдера с зарплатой до 250 тыс. рублей ищет предприятие автодорог в Набережных Челнах. Оператора беспилотных авиационных систем с зарплатой от 105 до 315 тыс. рублей ищет ОЭЗ "Алабуга". Вакансию главного инженера с зарплатой от 187 до 270 тыс. рублей предлагает ООО "Буинский сахар"», – привели примеры самых высоких зарплатных предложений на портале «Работа в России» в пресс-службе.

По данным hh.ru, в июне медиана предлагаемой зарплаты в Татарстане находилась на уровне 70 тыс. рублей и по сравнению с январем она не изменилась.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий по версии hh.ru в Татарстане выглядит следующим образом:

1. Разработчик встраиваемых систем/Senior embedded developer – от 700 тыс. рублей в месяц (до вычета налогов);

2. Региональный представитель – до 600 тыс. рублей в месяц (на руки);

3. Врач-акушер-гинеколог оперирующий – от 500 тыс. рублей в месяц (до вычета налогов);

4. Менеджер по оптовым продажам – от 500 тыс. рублей в месяц (на руки);

5. Директор производства – от 500 тыс. рублей в месяц (на руки).

Подробнее о ситуации на летнем рынке труда в Татарстане, потребности в кадрах и зарплатах читайте в материале «Татар-информа».