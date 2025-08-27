ЦЗН РТ назвал исчезающие из-за ИИ профессии в различных сферах

В связи с активным развитием современных технологий и искусственного интеллекта с рынка постепенно уходят некоторые профессии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Татарстана (ЦЗН РТ).

«Нейросети и роботы постепенно захватывают рынок труда. Первыми под удар попадают люди старше 45 лет с узкопрофильным опытом, к примеру, бухгалтеры без навыков цифровых инструментов, а также работники рутинного физического труда (фасовщики, упаковщики) и специалисты, чьи задачи сводятся к шаблонным действиям, к примеру, юристы по типовым договорам», – отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, уже сейчас труд бухгалтеров частично замещает автоматизация 1С, операторов call-центров – чат-боты, а кассиров в супермаркетах – зоны самообслуживания.

В сфере «Транспорт и логистика» водителей заменяют беспилотные такси (пока в качестве эксперимента), курьеров-посредников – дроны и роботы. На производстве труд контролеров качества на отдельных заводах частично заменяет компьютерное зрение. Есть профессии, которые под угрозой исчезновения до 2030 года.

Подробнее о том, как искусственный интеллект меняет рынок труда, читайте в материале «Татар-информа».