Общество 15 января 2026 08:30

Центр занятости населения РТ дал советы желающим трудоустроиться в 2026 году

Желающим выгодно сменить работу в новом году рекомендуется пройти переобучение, а также выбирать программы, связанные с цифровизацией, автоматизацией и технологиями отрасли. Пройти обучение можно бесплатно по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения РТ.

«Рекомендуем рассматривать при поиске работы стабильность и соцпакет. В нестабильное время надежная компания с развитой корпоративной культурой и ДМС может быть выгоднее контракта с высокой, но не гарантированной зарплатой», – рассказали в пресс-службе.

Также следует использовать все инструменты господдержки, обращаться в кадровый центр «Работа России» не только за пособием, но и за профориентацией, помощью в составлении «цифрового» резюме, подготовкой к собеседованию и доступом к ярмаркам вакансий от надежных работодателей.

«Рынок труда Татарстана в 2026 году – рынок для адаптивных, обучающихся и прагматичных специалистов. Ключ к успеху – в осознанном выборе траектории, постоянном обновлении навыков и использовании всех доступных ресурсов, включая мощную государственную инфраструктуру поддержки занятости», – подчеркнули в пресс-службе ЦЗН РТ.

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных вакансиях и прогнозируемом росте зарплат в 2026 году читайте в материале «Татар-информа».

#центр занятости населения #кадры #обучение #нацпроекты
