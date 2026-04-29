Общество 29 апреля 2026 12:59

ЦЗН РТ: Большинство безработных в Татарстане – люди с высшим образованием

Большинство безработных в Татарстане составляют женщины с высшим образованием и предпенсионеры. Об этом «Татар-информу» сообщили в Центре занятости населения РТ.

«Парадоксально, но более половины безработных имеют высшее образование (52%). У 32% безработных среднее профессиональное образование. Наиболее уязвимой категорией остаются люди старше 50 лет, которые составляют 36% от всех безработных. Молодежь в возрасте 16–29 лет представлена минимально, их 7%», – сообщили в ведомстве.

Почти треть безработных (32%) составляют жители, которые испытывают трудности в поиске работы. Доля инвалидов составляет 6%, а число соискателей с перерывом в работе более года – 7%.

Содействие занятости населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

