Весенний рынок труда в Татарстане: кого не хватает и где платят больше

Этой весной кадры нужны больше всего в строительстве и промышленности Татарстана, где соискателям предлагают 100-122 тыс. рублей. Работодатели стараются удержать персонал и готовы конкурировать за квалифицированных рабочих. В каких отраслях сейчас самые высокие зарплаты и будут ли сокращения – в обзоре «Татар-информа».





Более половины безработных в Татарстане имеют высшее образование

Рекордно низкий уровень безработицы и высокую потребность работодателей в кадрах продемонстрировал рынок труда Татарстана за первые месяцы 2026 года, по данным Центра занятости населения (ЦЗН) РТ.

«С начала года в службу занятости населения за содействием в поиске работы обратились 3,6 тысячи человек. Успешно трудоустроены 1,3 тысячи человек, или 37% от общего числа обратившихся. На начало марта статус безработных имели 3 716 жителей республики. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,18% от численности рабочей силы – это один из самых низких показателей», – рассказали в пресс-службе ЦЗН РТ.

Большинство безработных в Татарстане – женщины с высшим образованием (67%) и предпенсионеры. Наибольший поток клиентов службы занятости представляют люди, уволившиеся по собственному желанию (62%), на долю сокращенных работников приходится еще 15%.

«Парадоксально, но более половины безработных имеют высшее образование (52%). У 32% безработных среднее профессиональное образование. Наиболее уязвимой категорией остаются люди старше 50 лет, которые составляют 36% от всех безработных. Молодежь в возрасте 16–29 лет представлена минимально, их 7%», – отметили в ЦЗН РТ.

Почти треть безработных (32%) – люди, испытывающие трудности в поиске работы. Доля инвалидов составляет 6%, а число соискателей с перерывом в работе более года – 7%.

Для каждого безработного есть 14 рабочих мест

Если безработица в республике находится на минимальном уровне, то спрос на рабочие руки остается стабильно высоким. На единой платформе «Работа в России» опубликовано 52,4 тысячи вакансий. Сейчас на одного безработного приходится 14 свободных рабочих мест.

«Бесспорный лидер по кадровой потребности – строительство. Отрасль заявила 30,7 тыс. рабочих мест, или 59% от общего числа вакансий республики. Далее следует промышленность с показателем 8,4 тыс. вакансий (16%). В тройку самых востребованных входят образование и наука, где требуется 3 тыс. (6%) специалистов», – отметили в пресс-службе ЦЗН РТ.

В здравоохранении и соцобслуживании открыто 2 тыс. вакансий (4%), а в транспортной сфере – 1,5 тыс. (3%). Работодатели готовы конкурировать за квалифицированные кадры. Наибольший уровень дохода предлагается в промышленности и строительстве.

В промышленности наиболее востребованы токари и наладчики оборудования, которым работодатели готовы платить 91–92 тыс. рублей в месяц. Операторам станков предлагают 85,9 тыс. рублей в месяц, фрезеровщикам – 81,9 тыс. рублей, электромонтерам – 81,4 тыс. рублей.

На стройках республики ждут монтажников и электрогазосварщиков (до 92,9 тыс. рублей), инженеров (89,8 тыс. рублей) и изолировщиков (85 тыс. рублей).

В транспортной сфере требуются электрики (82,5 тыс. рублей) и водители (80 тыс. рублей).

В бюджетной сфере высока потребность во врачах (91 тыс. рублей) и педагогах (50,5 тыс. рублей), а также в младшем медицинском персонале (от 38,9 тыс. рублей).

Работодатели стараются удержать персонал

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Superjob.ru, по итогам первого квартала на рынке труда Татарстана вакансий стало меньше, конкуренция среди соискателей стала выше, но люди чувствуют себя уверенно.

«Работодатели сокращают найм, делая ставку на удержание старой гвардии вместо набора новых людей. Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже. Существенную роль в стабилизации настроений играет платформенная занятость: наличие альтернативных форм заработка, пусть и неквалифицированных, снижает страх перед потерей основного места работы», – отметили в пресс-службе.

По данным hh.ru, на одну активную вакансию в Татарстане сегодня приходится 10,8 резюме. Это оценивается как высокий уровень конкуренции за рабочие места.

«Если отойти от общей картины, мы увидим, что в ряде сфер действительно наблюдается рынок работодателя, а в других – рынок соискателя. Например, в сфере розничной торговли на одну активную вакансию приходится всего 3,3 резюме, что ниже нормы. Из них конкретному работодателю могут быть релевантны не все, то есть воронка кандидатов сузится еще сильнее», – рассказала «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Помимо розничной торговли в регионе наблюдается нехватка специалистов в самых разных сферах: нужны дворники (1,4 резюме на вакансию), врачи (1,8), фармацевты-провизоры (2,4), заведующие аптеками (2,6).

По данным Султановой, рынок труда смещает фокус с оперативного реагирования, гиперспроса и массового найма на стратегическое планирование, а также удержание персонала через его профессиональное развитие и внутреннюю ротацию кадров.

Желание сменить работу есть у многих, но активны лишь 17%

По данным проведенных опросов, многие татарстанцы хотят сменить работу или сферу деятельности в 2026 году. Однако к активным действиям переходит далеко не каждый.

«В период турбулентности более активный мониторинг рынка труда и обновление резюме – нормальное поведение для соискателя. Но обновленное резюме и даже отклик на вакансию не говорят о том, что соискатель с уверенностью трудоустроится, если он безработный или готов будет уйти из одной компании и перейти в другую», – пояснила Альбина Султанова.

За первые два месяца в Татарстане на hh.ru было доступно 272 тыс. активных резюме. При этом со статусом активного поиска работы из них – всего 17%, со статусом «рассматриваю предложения» – 16%, статус не указан в 7% объявлениях. В оставшихся резюме соискатели либо не ищут работу, либо им ее предложили и они находятся в стадии принятия решения, либо уже вышли на новое место.

Наиболее востребованы менеджеры по продажам и продавцы-консультанты

На hh.ru в месяц в Татарстане наиболее востребованными стали менеджеры по продажам, на долю которых приходится 8% от общего числа вакансий. На втором месте продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6%), на третьем – курьеры (4%).

В топ-10 запрашиваемых работодателями навыков в вакансиях входят деловое общение, активные продажи, телефонные переговоры, работа в команде, организаторские навыки, деловая переписка, умение работать в коллективе, обучение и развитие, навыки продаж и деловая коммуникация.

С точки зрения отраслей бизнеса самые высокие медианные зарплаты на hh.ru предлагаются в строительной отрасли (122,1 тыс. рублей), тяжелой промышленности (101 тыс. рублей), добывающей отрасли, металлургии и металлообработке, а также в отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 100 тыс. рублей).

Топ-5 самых дорогих вакансий hh.ru:

Операционный директор (COO) – от 1 000 000 рублей в месяц до вычета налогов Врач стоматолог-ортопед – от 870 000 рублей в месяц на руки Преподаватель математики – от 750 000 ₽ за месяц до вычета налогов Агент по продажам недвижимости в онлайн-агентство – от 600 000 рублей в месяц до вычета налогов Партнер по развитию бизнеса / Инвестиционный консультант – от 500 000 рублей в месяц до вычета налогов

Зарплаты увеличатся только для высококвалифицированных специалистов

В ходе опроса работодателей, проведенного hh.ru в конце прошлого года, среди компаний ПФО 52% респондентов сообщили, что увеличат в 2026 году оклады сотрудников в пределах официальной инфляции. Еще 9% отметили, что зарплаты работников однозначно увеличатся, исходя из реалий рынка и запросов соискателей и сотрудников. При этом 22% работодателей не собирались менять размер окладов, еще 5% собирались их уменьшить, а 13% затруднились с ответом.

При этом в начале года средняя зарплата у работников выросла.

«В феврале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Татарстане составила 80 тыс. рублей. За год она выросла на 11,5%», – заметили в пресс-службе hh.ru.

По прогнозу экспертов Superjob.ru, в течение этого года массовых сокращений не ожидается, но объем найма продолжит снижаться.

«Зарплатные предложения будут увеличиваться только для высококвалифицированных специалистов. Рынок труда адаптируется, инструменты уже выбраны: платформенная занятость, оптимизация, ИИ, неполная занятость и другие», – заключили в пресс-службе.