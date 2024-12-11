ЦЗН Нижнекамска помог трудоустроить шесть бойцов СВО и членов их семей

Фото предоставлено Верой Муратовой

Центр занятости населения Нижнекамского района продолжает работу с участниками СВО и членами их семей. За помощью в ведомство обратились 13 человек. Часть из них уже трудоустроены, некоторые прошли курс профориентации и получили свидетельства об окончании обучения.

Алексей Каримов ушел в зону СВО добровольцем. В декабре 2022 года был комиссован из-за ранения в плечо. Ему была присвоена 3 группа инвалидности. Когда самостоятельные поиски работы ни к чему не привели, он обратился в фонд «Защитники Отечества» и встал на учет в Центр занятости населения. В течение полутора месяцев он проходил курс по переподготовке. А сегодня успешно сдал экзамен и получил документ — теперь он будет работать оператором АЗС.

«Центр занятости помогает трудоустраиваться, с обучением. Какие вопросы возникают, сразу стараются решать. Благодарность им от нас», — поблагодарил за помощь Алексей Каримов.

Благодаря такой возможности новую профессию освоила Ксения Кисимова. Пока супруг сейчас служит в зоне спецоперации, а женщина решила сменить поле деятельности. Центр занятости населения прислушался к ее пожеланиям и подобрал ей специальность с удобным графиком работы. Теперь будет больше времени, которое она посвятит детям.

«Я ему рассказала, он обрадовался. Похвалил меня, то что я пошла обучаться, получила новую профессию. График мне нравится: два дня работаешь, два отдыхаешь. Могут подобрать работу близко к вашему району, в пешей доступности у них есть заправки. Если далеко от дома, есть вахта. Вот, допустим, новая заправка открывается, туда приглашают», — рассказала Ксения Кисимова.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Более пяти лет центр занятости тесно сотрудничает с учебным центром «24». Здесь желающие могут получить новые профессии по 480 направлениям рабочих специальностей. Обучающиеся не только проходят теоретический курс, но также оттачивают свои навыки на практике.

«Если кто-то захочет обучаться по какой-то новой профессии, по госпрограмме, нацпроекту „Демография“ они встают в ЦЗН на учет, получают там направления и обучаются по специальности, которая их устраивает. В конце обучения ЦЗН их трудоустраивает», — рассказал директор учебного центра «24» Руслан Хабиев.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Центр занятости населения из 13 обратившихся участников СВО и членов их семей уже трудоустроил шесть человек. Одной из жен бойца помогли открыть свое дело, сейчас она на дому шьет одежду и постельное белье. Всестороннюю поддержу в поиске работы центр предоставляет всем, кто к ним обращается.

«Сегодня у нас состоялось завершение курса по профессии оператор АЗС. В принципе эта профессия очень востребованная. Здесь же на экзамене присутствовали работодатели. Все слушатели нашего курса трудоустроены», — рассказала начальник Управления государственного казенного учреждения «Центра занятости населения» РТ по Нижнекамскому района Ирина Герасименкова.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Что касается инвалидов, то в ЦЗН с начала года обратился 181 человек. 86 из них трудоустроены. На обучение были направлены 11 обратившихся, все прошли курсы и успешно трудоустроены.

Всем, кто обращается в Центр занятости населения, оказывают профориентационные услуги, психологическую поддержку, а также предоставляют услуги социальной адаптации.

Фото предоставлено Верой Муратовой

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