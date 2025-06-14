«Чын татар малае»: Лилия Галимова поделилась фотографией Минниханова в тюбетейке

Руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова опубликовала в своем Телеграм-канале фотографию Рустама Минниханова в национальном татарском головном уборе – тюбетейке.

«Когда ты "чын татар малае" ("настоящий татарский парень" – прим. Т-и)», – сопроводила пост Лилия Галимова.

На праздновании XXV Федерального Сабантуя в Якутии Минниханов отметил, что Сабантуй – древний праздник, объединяющий тюркские народы, и подчеркнул близость татар и якутов. По его словам, регионы с такой культурой и народом являются опорой страны.