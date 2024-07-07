Цветок многонациональной дружбы: в Алькеевском районе широко отметили «Уяв»

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

В Алькеевском районе состоялся праздник чувашской культуры «Уяв». В этот день в село Сиктерме съехались не только жители Татарстана, но и Чувашии, Башкирии и других регионов страны.

Открыл праздник проход танцевальных и вокальных коллективов чуваш из разных уголков Татарстана и России.

«В нашей республике сейчас проходят прекрасные праздники: марийский „Семык“, удмуртский „Гырон Быдтон“, мордовский „Валда Шинясь“, „Уяв“, тюркский праздник „Навруз“, славянский „Иван Купала“, Каравон, Сабантуй, „Питрау“. И все они, как прекрасные цветы, вплетаются в один крепкий и красивый венок многонациональной дружбы народов, населяющих нашу республику», — обратился к присутствующим заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.

Официальное открытие «Уява» прошло на главной сцене в селе Сиктерме. Оно началось с театрализованного пролога, в котором были показаны основные этапы жизни человека от рождения и до смерти, а также хореографические фрагменты семейно-бытовых и календарных обрядов чувашского народа.

«Россия огромная! Много людей проживает на ее просторах. Но каждый народ гордится своей культурой, языком, традициями. И тот народ, который чтит свои корни, имеет прекрасное будущее. В республике все делается для того, чтобы каждый народ чувствовал себя в Татарстане как у себя дома», — отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев.

Выступления артистов, мастер-классы и другие активности продолжались до самого вечера. Также гостей ожидали зрелищные скачки, борьба на поясах, народные игры и конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства. Прошел на площадке и конкурс чувашских красавиц «Уяв Пики».

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» был проведен в рамках Года семьи, объявленного в России указом Президента РФ Владимира Путина. Решение принято для популяризация госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

«Уяв» — это праздник весенне-летнего цикла, праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев, проходящий по окончании посевных работ. Это своеобразное обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде.

Село Сиктерме — это родина известного чувашского Петра Хузангая — поэта, с чьим именем неразрывно связан рост и расцвет чувашской литературы.

Напомним, что ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником «Уяв».