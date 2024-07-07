news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов на чувашском языке поздравил с праздником Уяв
Скопировать ссылку
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление с праздником чувашской культуры Уяв. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя республики.
Минниханов напомнил, что Уяв отмечается сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района.
«Уяв ячĕпе, юлташсем!» — добавил на чувашском языке Раис РТ.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2060
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2