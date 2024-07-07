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Общество 7 июля 2024 15:14

Минниханов на чувашском языке поздравил с праздником Уяв

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Минниханов на чувашском языке поздравил с праздником Уяв

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал поздравление с праздником чувашской культуры Уяв. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя республики.

Минниханов напомнил, что Уяв отмечается сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района.

«Уяв ячĕпе, юлташсем!» — добавил на чувашском языке Раис РТ.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2060

#праздник уяв #Рустам Минниханов
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