Цветастая буква «Т» из фигур: Артемий Лебедев представил логотип Года цифровизации в РТ

Известный одиозный столичный дизайнер Артемий Лебедев посетил Казань, где стал участником общественной дискуссии «Современный облик умных городов» и представил логотип Года цифровизации в РТ, которым объявлен в регионе наступающий 2022 год.

Артемий Лебедев представил логотип Года цифровизации в РТ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Площадкой для дискуссии был выбран зал «Мон» Национальной библиотеки РТ, переехавший год назад в обновленное здание НКЦ «Казань». Зал оказался полностью занятым преимущественно представителями молодого поколения, среди которых были студенты архитектруных специальностей, госслужащие и представители СМИ. В течение часа Артемий Лебедев, министр цифрового развития и информационных технологий РТ Айрат Хайруллин, мэр самого молодого города России Иннополиса Руслан Шагалеев и заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассуждали о том, что же такое умный город, отвечали на вопросы аудитории.

В финале Артемий Лебедев предложил посмотреть участникам дискуссии, как он сам признался, «самую короткую в вашей жизни презентацию» – 20-секундный ролик его дизайнерской студии, создавшей логотип Года цифровизации в РТ.

Айрат Хайруллин: «Вопросы цифровизации, год которой объявлен в Татарстане в 2022 году, вызывает широкий интерес со стороны как федеральных коллег, так и других субъектов РФ» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Вопросы цифровизации, год которой объявлен в Татарстане в 2022 году, вызывает широкий интерес со стороны как федеральных коллег, так и других субъектов РФ. Конечно, цифровые решения настолько проникли в нашу жизнь, что порой возникают вопросы, как сделать так, чтобы мы чувствовали себя более безопасно, как следят за нами камеры, которые стоят в кафе… Задача государства в первую очередь – сделать взаимодействие наших граждан с государством более удобным. В первую очередь речь идет о государственных муниципальных услугах», – сказал Айрат Хайруллин.

2022 год будет насыщен общественно-политическими мероприятиями, их запланировано более сотни. Большой проект, отметил министр цифровизации РТ, будет связан с обучением школьников технологичному в предпринимательстве.

«У нас есть запрос от студентов, и не только от студентов КАИ, это студенты Медицинского университета, студенты сельхозакадемии. Цифровые технологии будут в том числе преподаваться там. В следующем году откроется пять цифровых кафедры в вузах. Наша главная задача – сделать Татарстан привлекательным регионом для ведения ИТ-бизнеса, чтобы к нам переезжали ребята из других субъектов РФ, чтобы наши таланты в Татарстане и удаленные формы работы позволяли не переехать в другие крупные города», – подчеркнул Айрат Хайруллин.

Два прямоугольника (зеленый и фиолетовый) и два круга (бордовый и желтый), составленные в букву «Т» – таков логотип Года цифровизации в РТ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Два прямоугольника (зеленый и фиолетовый) и два круга (бордовый и желтый), составленные в букву «Т» – таков логотип Года цифровизации в РТ. Его, не стал скрывать Артемий Лебедев, сгенерировала нейросеть «Николай Иронов» дизайнерской студии столичного гостя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане проходит голосование за лучший логотип Года цифровизации.