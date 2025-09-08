«Чувствовали вашу поддержку в Москве»: болельщики встретили «Стрелу-Ак Барс» в аэропорту

Фото: «Татар-Информ» / Эрик Добролюбов

Победители Кубка России по регби 2025 года, игроки казанской команды «Стрела-Ак Барс» приземлились в Казани. Чемпионов в аэропорту имени Габдуллы Тукая встретили болельщики, а также женская команда и юниоры, которые занимаются регби.

Фото: «Татар-Информ» / Эрик Добролюбов

Триумфаторов из столицы сопровождал заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Я очень счастлив, что был свидетелем сегодняшней игры. Это была битва титанов! Это был "валидольный" матч. Спасибо вам за то, что вы бились до конца и привезли к нам такой мощный кубок. Я знаю, он тяжелый, но игра была еще более тяжелая! Вы показали игру, полную красотой. Очень было мощное и сильное сражение. И вы привезли нам очередной Кубок страны. Спасибо вам за это. Только вперед, только алга!» - обратился Шайхутдинов к команде под аплодисменты.

Главный тренер команды Джей Пи Нил отметил, что команда чувствовала поддержку болельщиков даже в Москве.

«Я знаю, что сейчас уже очень поздно, спасибо вам большое, что пришли, что встречаете нас. Мы чувствовали вашу поддержку прямо отсюда из Казани и на ВТБ-Арене. Мы справились с тем, чтобы забрать эту игру и забрать Кубок обратно в Казань», - сказал южноафриканский специалист.

Напомним, казанский РК «Стрела-Ак Барс» во второй раз за два года завоевал Кубок России. В Москве казанцы обыграли «Локомотив-Пензу» со счетом 13:7.

Ранее казанскую команду с победой поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.