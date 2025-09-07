Фото: strelarugby.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби.

«Горурланабыз! (в переводе – «Гордимся!»)» – написал он в своем Телеграм-канале.

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России.

Финал Кубка России-2025 по регби прошел в Москве на «ВТБ-Арене – Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина».

В финальном матче команда одержала уверенную победу над пензенским «Локомотивом» со счетом 13:7.