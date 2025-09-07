news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 сентября 2025 18:09

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби
Фото: strelarugby.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби.

«Горурланабыз! (в переводе – «Гордимся!»)» – написал он в своем Телеграм-канале.

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории стал обладателем Кубка России.

Финал Кубка России-2025 по регби прошел в Москве на «ВТБ-Арене – Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина».

В финальном матче команда одержала уверенную победу над пензенским «Локомотивом» со счетом 13:7.

#Рустам Минниханов #регби
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025